МИД Украины грозит России санкциями за голосование в Госдуму в Крыму и Донбассе

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России за организацию голосования в Госдуму на «украинских оккупированных территориях».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Россия продолжает нарушать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», – уверены там.

МИД Украины утверждает, что голосование в Крыму и Донбассе «существенно исказит результаты выборов в Госдуму РФ», а значит новый состав российского парламента заранее можно считать нелегитимным.

Ведомство грозит привлечь к ответственности «причастных к проведению выборов на вышеуказанных территориях».

В ближайшее время, грозят в Киеве, будут направлены обращения с призывом к иностранным государствам и международным организациям «осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на Донбассе и в Крыму, усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в частности, путем расширения против нее санкций».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.09.21

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