Пушилин пообещал Зеленскому капитальное испытание «котлами»

Новая власть Украины ведёт себя агрессивно и воинственно, потому что, в отличие от предшественников, не испытала военного поражения и окружения своей армии в гибельных котлах, подобных Иловайскому и Дебальцевскому.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Россия 1» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, именно отсутствие печального опыта поражений подталкивает команду Зеленского к необдуманным авантюрам в Донбассе.

«Украина с прошлым руководством видела и понимала, что такое «котлы» и что такое терпеть военные поражения», – отметил он.

«Поменялся президент, поменялось руководство в Министерстве обороны Украины. И они, возможно, рассчитывают на какой-то результат. Это ошибочные мнения, ошибочные впечатления», – подчеркнул Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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