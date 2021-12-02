Глава ДНР готов обратиться к Москве за военной помощью

Начало реализации Украиной силового сценария в Донбассе заставит Донецкую народную республику обратиться за срочной военной помощью к России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, всё будет зависеть от ситуации, однако с учётом постоянного привлечения Киевом войск НАТО на территорию Украины, Донецку не останется иного выхода, кроме обращения за помощью к Российской федерации как гаранту Минских соглашений.

«Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина привлекает и все больше привлекает еще и внешние силы – мы это прекрасно видим: количество учений только со странами НАТО, США в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом. В планах на следующих год – еще более серьезное увеличение. Поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае, но будем действовать по ситуации» – ответил Пушилин на соответствующий вопрос издания РИА Новости.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на линии фронта в Донбассе уже сосредоточена половина вооружённых сил Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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