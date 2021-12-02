В Луганске не верят в нападение Украины на Донбасс

Украина и дальше продолжит нагнетать военную напряжённость вокруг ЛДНР и обстреливать жилые дома и производственные здания. Однако на серьёзное масштабное наступление Киев не решится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего.

По его словам, поднятая украинской стороной информационная шумиха свидетельствует как раз об обратном – нападения на Донбасс не будет.

Кроме того, в ЛНР «не видят признаков» готовящегося наступления Украины.

«Никаких признаков того, что Украина готова к массированному серьезному шагу на линии разграничения, мы не наблюдаем», – отметил Дейнего.

Между тем, глава соседней Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключает любого развития событий на линии фронта и даже объявил, что готов обратиться к Москве за экстренной военной помощью.

В свою очередь, фициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на линии фронта в Донбассе уже сосредоточена половина вооружённых сил Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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