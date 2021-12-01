Захарова: На линии фронта в Донбассе уже сосредоточена половина вооружённых сил Украины

Президент Владимир Зеленский объявил о допуске войск НАТО на территорию страны, что прямо противоречит конституции Украины.

Кроме того, в Донбасс стянута половина численного состава украинской армии.

Как передат корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику и личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. Это половина всего состава ВСУ», – отметила она.

В начале ноября Захарова заявляла, что действия Украины по наращиванию войск в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе прямо указывают на подготовку Киевом наступления.

Напомним, что западные и украинские политики и СМИ ежедневно объявляют о неизбежном нападении России на Украину, называя различные даты и расписывая сценарии вторжения, один страшнее другого. Зеленский даже потребовал от Путина сделать заявление о ненападении на Украину. Между тем, Киев продолжает интенсивные обстрелы Донбасса и стягивает войска к линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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