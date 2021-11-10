Захарова обвинила Киев в подготовке наступления в Донбассе

Действия Украины по наращиванию войск в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе прямо указывают на подготовку наступления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе», – отметила она в ходе брифинга в Москве.

«Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий за пределами участков отвода, вне выделенных мест хранения и на железнодорожных станциях вблизи линии соприкосновения. А это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Напомним, недавно украинский генштаб пообещал бить по Донбассу из всех видов оружия, а советник украинского главкома заявил о неизбежном зимнем обострении в Донбассе.

Ранее ОБСЕ зафиксировала стягивание украинских войск на линии соприкосновения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.11.21

Украина досрочно прекращает ремонты энергоблоков АЭС на фоне отсутствия угля для ТЭС. / В Германии предложили перенаправить толпы мигрантов с белорусско-польской границы на Украину. / В одной из многоэтажек Симферополя произошел взрыв. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»