Вооружённые силы Украины в нарушение Минских соглашений размещают на линии фронта вблизи столицы Луганской народной республики крупнокалиберные гаубицы и противотанковые орудия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

«На ж/д станции в Рубежном (84 км к северо-западу от Луганска) мы зафиксировали на железнодорожных платформах следующее вооружение: 12 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм), 15 буксируемых гаубиц (2А36 «Гиацинт-Б», 152 мм), 5 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм)», – сообщили в ОБСЕ.

Отметим, недавно украинская армия захватила в серой зоне линии разграничения и продолжает удерживать село Старомарьевка вместе с жителями, часть из которых имеет гражданство России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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