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Пятница, 5 ноября 2021, 19:04 мск

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Украинский генштаб пообещал бить по Донбассу из всех видов оружия

Фото: Минобороны Украины

Украина не будет останавливаться на применении турецких ударных беспилотников «Байрактар», а задействует против ЛДНР все имеющиеся виды вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник генштаба вооружённых сил Украины Сергей Шаптала.

«Мы не должны останавливаться только на «Байрактарах». Адекватный ответ мы будем давать изо всего вооружения, которое у нас есть, в том числе и «Байрактаров». Мы не останавливаемся тут на каких-то «Байрактарах». Если будет нужно применить артиллерию, мы применим артиллерию и остальное оружие», – сказал он.

Напомним, что Минскими соглашениями запрещено применение БПЛА на линии разграничния в Донбассе, а также не допускаются обстрелы сопредельной стороны любыми крупнокалиберными орудиями и реактивной артиллерией.

Между тем, украинская армия ежедневно обстреливает Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.21

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