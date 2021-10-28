Обстановка накаляется: ОБСЕ фиксирует стягивание украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе

На фоне самых мощных за последние годы обстрелов Донбасса вооружёнными силами Украины Киев стягивает к линии фронта тяжёлую бронетехнику и вооружения, полученные от Запада.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщают СМИ Донбаса и донецкие военкоры.

В частности, сообщается о переброске в зону боестолкновений американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В свою очередь, мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует прибытие новых партий вооружений, бронетехники и тяжёлой артиллерии к линии соприкосновения.

Напомним, накануне украинская армия выпустила сотни мин и артиллерийских снарядов по инфраструктуре и жилым домам ДНР и ЛНР.

Также впервые был применён турецкий беспилотник «Байрактар» для уничтожения артиллерийского орудия ополченцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.21

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