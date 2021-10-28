Москва обвинила Киев в намеренном обострении ситуации на линии фронта в Донбассе

Командование вооружённых сил Украины сознательно нарушает меры по прекращению огня в зоне конфликта в Донбассе. Ситуация стремительно деградирует.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вчерашний захват украинской армией села Старомарьевка в серой зоне линии разграничения.

«Хотим подчеркнуть, что украинские силовики сознательно нарушают согласованные в июле 2020 года дополнительные меры по усилению режима прекращения огня», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что Киев намеренно идет на обострение и игнорирует «запросы гарантий режима тишины от представителей Донбасса в Совместном центре по контролю координации».

Между тем, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ жалуются, что их беспилотники в Донбассе «глушат» украинские военные, чтобы скрыть перемещение бронетехники и артиллерии к линии фронта.

Напомним, сегодня, несмотря на препятствование Киева, ОБСЕ зафиксировала стягивание украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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