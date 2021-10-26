Украина впервые применила ударный беспилотник в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

Ударный дрон был применен якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он уничтожил пушку противника управляемой бомбой.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

Как сообщил пресс-центр ВСУ, «батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, вследствие чего один силовик погиб и еще один был ранен».

«Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились», – указано в сообщении пресс-центра ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 26.10.21

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