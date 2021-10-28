В ОБСЕ жалуются, что их беспилотники в Донбассе «глушат» украинские военные

Военнослужащие украинской армии с помощью спецсредств препятствуют работе БПЛА специальной миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть перемещение бронетехники и артиллерии к линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в СММ ОБСЕ.

Сигналы с беспилотников глушили в зоне конфликта в районе трёх населённых пунктов, находящихся под контролем Киева.

«По одному разу над районами около населённого пункта Новобахмутовка (подконтрольный правительству, 28 км к северу от Донецка), Мирное (подконтрольный правительству, 63 км к югу от Донецка) и Старомарьевка (62 км к югу от Донецка)», – говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Напомним, сегодня, несмотря на препятствование украинских военных, ОБСЕ зафиксировала стягивание украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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