Украинские военные впервые с 2015 года угодили в смертельный котёл и проклинают Зеленского

Военнослужащие украинской армии, накануне в нарушение Минских соглашений захватившие село Старомарьевка в серой зоне линии разграничения, не получили обещанного подкрепления, оказались в окружении и гибнут под огнём Народной Милиции ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинским солдатам, укрывшимся на окраине Старомарьевки, удалось записать на смартфон и отправить в соцсети отчаянное обращение к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери, ночью нам обещали прислать поддержку, она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Панэ Зеленский не воспринимайте нас как предателей, но ваши понты не стоят наших жизней», – обратился к Зеленскому военнослужащий ВСУ, за спиной которого находились ещё несколько украинских военных.

Как сообщал «Новый День», на фоне самых мощных за последние годы обстрелов Донбасса вооружёнными силами Украины Киев стягивает к линии фронта тяжёлую бронетехнику и вооружения, полученные от Запада.

Симферополь, Валентин Карамазов

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