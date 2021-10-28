«Имеем право на самооборону!» – посол Украины в Берлине набросился на МИД Германии

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник резко отреагировал на недовольство МИД Германии в связи с применением украинской армией ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», со своим «решительным» заявлением Мельник выступил в комментарии немецкому изданию Bild.

«Украина решительно отвергает сегодняшнее предостережение министерства иностранных дел Германии... Украина имеет законное право на самооборону!», – заявил он.

Напомним, накануне украинские военные впервые применили турецкий беспилотник «Байрактар» для уничтожения артиллерийского орудия ополченцев. В МИД Германии заявили, что стороны конфликта не имеют права использовать БПЛА в зоне противостояния, такая прерогатива есть только у специальной миссии ОБСЕ.

Между тем, в ОБСЕ жалуются, что их беспилотники в Донбассе «глушат» украинские военные, чтобы скрыть перемещение бронетехники и артиллерии к линии фронта.

Напомним, сегодня, несмотря на препятствование Киева, ОБСЕ зафиксировала стягивание украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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