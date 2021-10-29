МИД Франции осудил применение Киевом ударного турецкого беспилотника в Донбассе

Париж крайне озабочен применением в Донбассе тяжёлых вооружений, а также сообщениями об использовании Украиной боевого БПЛА типа «Байрактар».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил МИД Франции.

«Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа «Байрактар», – говорится в официальном сообщении французского ведомства.

В Киеве такая оценка французов не понравилась министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

«На месте партнеров я был бы прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться – гораздо ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями Так вот, почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки?», – негодовал Кулеба.

Однако специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не признала факт нахождения артиллерии ДНР в зоне, запрещённой Минскими соглашениями.

Напомним, ранее МИД Германии подчеркнул, что в районе боевых действий право использовать беспилотники есть только у миссии ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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