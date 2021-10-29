Киев договорился с Великобританией о поставке новых ракет класса «земля-земля»

В Британии разработают, произведут и поставят на Украину ракеты Brimstone Sea Spear класса «поверхность-поверхность», которые будут применяться для ударов по Донбассу, а также «для уничтожения кораблей противника на Чёрном море».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Минобороны Украины.

«Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, будет поставлена в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», – заявили в ведомстве и добавили, что уже произведённые ракеты Brimstone предыдущей разработки поступят на Украину в ближайшее время.

Напомним, сегодня советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина продолжит наносить по Донбассу ракетные удары с турецких беспилотников «Байрактар». Кроме того, США дали Киеву разрешение на применение противотанковых комплексов «Джавелин», которые уже подвезены к линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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