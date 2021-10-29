«И Джавелины подвезли»: в администрации Зеленского грозят Донбассу новыми ударами Байрактаров

Украина продолжит наносить по Донбассу ракетные удары с турецких беспилотников «Байрактар». Кроме того, США дали Киеву разрешение на применение противотанковых комплексов «Джавелин», которые уже подвезены к линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, эти меры предприняты в ответ на якобы нарушение российской стороной режима прекращения огня и Минских соглашений.

«Начиная с позавчерашнего дня, любая попытка нарушить Минские соглашения и режим прекращения огня будет всегда под угрозой, что с украинской стороны прилетит «Байрактар». А кроме того, на фронт поехали «Джавелины», которые мы долго не применяли, потому что, по соглашению с американской стороной, мы придерживали их до полномасштабного развития конфликта», – сказал Арестович и добавил, что разрешение на недавнее первое боевое применение «Байрактаров» по территории ДНР давал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Арестович обещал направить на Москву украинские тактические ракеты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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