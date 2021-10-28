Россия призвала Запад прекратить «накачивать оружием» Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 28 октября, заявила, что Россия призывает США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины, – сообщают Известия

«Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, это прежде всего Вашингтон, но также и Берлин с Парижем, как участников нормандского формата, прекратить поощрять милитаризацию страны», – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Корме того она добавила, что подобные непрекращающиеся поставки Киеву вооружений западными странами укрепляют мнение Украины, что разрешение конфликта в Донбассе можно достичь при помощи применения силы.

Мария Захарова отметила также, что Россия призывает вышеуказанные государства использовать свое влияние для того, чтобы вернуть Украину «на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 28.10.21

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