МИД Украины призвал НАТО продемонстрировать в Чёрном море «силу и решимость» против России

Москва понимает только военную силу и поэтому сразу отступит, как только увидит решимость западных союзников Украины дать отпор России на Чёрном море.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье, написанной для американского издания Atlantic Council.

«По текущим оценкам, с 2014 года Россия увеличила свое военное присутствие в Крыму втрое. Москва затопила оккупированный полуостров военной техникой, в том числе высокотехнологичными системами вооружений, которые представляют угрозу для стран в Черноморском регионе и в глубине Центральной Европы», – рассуждает Кулеба.

Он призывает как можно быстрее расширить сотрудничество НАТО с Украиной в Черноморском регионе и уже сейчас оказать военное давление на вооружённые силы РФ.

«В нынешних условиях безопасности демонстрация силы – лучший способ сдержать Москву и избежать новой эскалации», – пишет глава МИД Украины.

«Российское руководство усиливается только тогда, когда чувствует нашу слабость... Именно поэтому Украина призывает к расширению присутствия НАТО в Черноморском регионе и расширению сотрудничества между НАТО и союзниками, не входящими в НАТО», – уговаривает американцев Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба просил ЕС дать Украине хотя бы «европейскую перспективу».

Отметим, сегодня Россия призвала Запад прекратить «накачивать оружием» Украину.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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