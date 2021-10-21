Киев просит ЕС дать Украине хотя бы «европейскую перспективу»

Киев готов пойти на любые реформы без официального вступления в ЕС, однако ожидает от Брюсселя провозглашения «европейской перспективы» для Украины, чтобы «иметь цель».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, что лидеры целого ряда европейских государств уже намекнули Киеву, что Украина не готова к вступлению в ЕС в ближайшие десятилетия.

«Мы имплементируем амбициозные реформы во все более сложных обстоятельствах. Но любое обязательство требует цели. Наше ключевое ожидание от ЕС в этом отношении – это предоставление Украине европейской перспективы. Это решение будет требовать просто политического желания ЕС без институциональных обязательств, но оно сыграет очень важную роль», – призывает Кулеба.

По его словам, провозглашение Европой перспективы членства Украины в ЕС станет «большой мотивирующей и трансформационной силой» для Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.21

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