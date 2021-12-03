Путин обратил внимание Эрдогана на применение беспилотников «Байрактар» в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Рэджепом Эрдоганом рассказал своему собеседнику о провокационной активности вооружённых сил Украины на линии фронта в Донбассе.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, президент РФ отметил боевое применение Украиной закупленных в Турции ударных БПЛА «Байрактар».
«При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения минского Комплекса мер 2015 года и других договорённостей, в том числе в «нормандском формате».
Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее о боевом применении турецких беспилотников доложили в вооружённых силах Украины. Позже украинские власти подтвердили заявление Минобороны.
Симферополь, Валентин Карамазов
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