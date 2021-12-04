Эрдоган послушал Путина и решил подкинуть Украине ещё 24 «Байрактара»

Турция готова передать Украине новую партию недавно произведённых ударных беспилотников «Байрактар».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает западное информационное агентство Bloomberg со ссылкой на турецких высокопоставленных чиновников и дипломатов.
Сообщается, что в ближайшие дни Киев получит 24 БПЛА.
По словам одного из собеседников издания, продажа Украине «Байрактаров» не только приностит хорошие деньги турецкой военной промышленности, но и «даёт Анкаре рычаги воздействия на Москву».
Напомним, накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции обратил внимание Рэджепа Эрдогана на боевое применение Киевом ударных беспилотников «Байрактар» в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
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