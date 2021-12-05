«Пришлите побольше» – Украина задумала прикрыть свои военные базы размещением на них западных инструкторов

Командование российских военно-воздушных сил должно знать, что на всех стратегических украинских базах находятся военные инструкторы Канады, США и Великобритании. Тогда Россия побоится их атаковать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, имеющихся на сегодня пятидесяти канадских инструкторов крайне мало. Кроме того, они находятся на Яворовском полигоне под Львовом – слишком далеко от баз, которые расположены поближе к российским границам.

«У вас, канадцев, есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того, чтобы иметь здесь 50 военных инструкторов, пришлите 500 инструкторов. Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян – что вы здесь», – рассуждает Резников.

По словам украинских экспертов, в Киеве понимают, что Россия в ответ на масштабное наступление Украины в Донбассе может нанести удары, в том числе и по военным объектам «Незалежной». Поэтому украинская сторона хочет подставить под эти удары военных инструкторов от своих западных союзников.

Отметим, что Москва давно предупредила Киев о печальных последствиях для государственности Украины в случае нападения её вооружённых сил на Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

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