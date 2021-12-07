Киевский политолог рассказал, чем обернётся размещение баз НАТО на Украине

Украинские власти должны прекратить политику привлечения войск и баз НАТО на Украину. Дальнейшие шаги в этом направлении приведут к окончательному решению Россией «проблемы Украины», дело не ограничится одним Донбассом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Даниил Богатырёв.

Он напомнил о безответственных словах министра обороны Алексея Резникова, который накануне призвал Канаду направить 500 военных инструкторов, а также пригласил несколько подразделений солдат стран НАТО для размещения на военных объектах Украины вблизи границ России.

«Наши власти должны не зазывать, как это сделал министр обороны, позвавши войска Канады, Британии, США на линию соприкосновения на Донбассе. Так вот, Украина не должна этого делать…

Украина наоборот – должна говорить: военную помощь подушками или чем бы то ни было мы ещё принимать готовы, но базы мы не готовы размещать ни под каким предлогом, и так далее...

Это бы могло успокоить ситуацию. А если будет серьёзное намерение здесь разместить какую-то натовскую военную базу – да, вторжение России становится возможным. И речь идёт не только о Донбассе. Потому что локальный конфликт на Донбассе проблему военной базы НАТО для России не решит.

В Кремле вполне могут принять решение об окончательном решении украинской проблемы в том виде, в каком её воспринимает Россия», – приводит слова Богатырёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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