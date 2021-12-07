Украина попросила США отдать ей оружие, не пригодившееся в Афганистане

Украина попросила передать ей оружие, которое США готовили для отправки в Афганистан до утверждения там власти талибов (запрещенное в России террористическое движение). Киев просил расширить поставки вооружений на случай вторжения России, пишет Foreign Policy со ссылкой на военного чиновника из Украины.

Украинский министр обороны Алексей Резников подготовил для главы Пентагона Ллойда Остина список оружия, которое Киев хочет получить от Вашингтона. По данным издания, в перечень входили средства для электронной борьбы и для воздушной, морской обороны, а также неотправленные в Афганистан боеприпасы и вертолеты Ми-17.

В то же время советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан намерен сместить фокус на растущую угрозу со стороны Китая. Они опасаются, что это может вызывать раздражение у Москвы и спровоцировать ее на «бряцание оружием».

Как сообщал «Новый День», в середине ноября на Украину прибыла очередная партия летального оружия из США: 80 тонн вооружений и боеприпасов. Это была четвертая поставка из дополнительной помощи на 60 млн долларов, которая показала преданность США успеху демократической и свободной Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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