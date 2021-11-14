США ускорили завоз на Украину большого количества оружия и боеприпасов

В аэропорт Борисполь под Киевом прибыла очередная партия летального оружия из США.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о прибытии очередного военного груза сообщили украинские СМИ.
В этот раз военно-транспортный борт доставил 80 тонн вооружений и боеприпасов.
Напомним, неделей ранее из США на Украину отправилось транспортное судно с военными катерами класса Island.
В октябре Boeing 747 частной американской компании Kalitta Air, подрядчика Минобороны США, приземлился в Киеве с 90 тоннами военного груза на 60 млн долларов.
На борту транспортника находилось высокоточное оружие, боеприпасы услиненной разрушительной мощи и средства радиолокационного наблюдения.
Недавно США и Украина подписали хартию, в которой отмечается, что против России будут сохраняться меры до «восстановления территориальной целостности Украины».
В тексте документа, который распространила пресс-служба госдепа говорится: «США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 14.11.21
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