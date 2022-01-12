Журналисты выяснили, какое «тайное оружие» направят США в Киев

Соединенные Штаты в ближайшее время отправят спецбортами на Украину радарную систему и морское оборудование. Военная техника будет поставлена в рамках оказания Украине «тайной помощи» на 200 миллинов долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне.

В частности, издание Politico отмечает, что сумма в 200 миллионов долларов была экстренно утверждена Байденом в рамках своих «полномочий на списание бюджетных средств».

Сообщается также, что сами системы и оборудование официально отслужили свой срок в вооружённых силах США.

Напомним, в октябре Пентагон уже доставил в Киев 90 тонн военного груза на 60 млн долларов, а в ноябре военно-транспортным бортом США на Украину прибыли ещё 80 тонн вооружений и боеприпасов.

Кроме того, два месяца назад из американского Балтимора на транспортном судне в Одессу пришло судно с двумя списанными патрульными катерами класса Island.

Симферополь, Валентин Карамазов

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