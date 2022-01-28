Украина готовит аэродромы для приёмки «45 самолёто-рейсов» с оружием из США

Администрация Байдена приготовила огромную партию различного вида летальных вооружений для Украины, на переброску которой потребуется 45 военно-транспортных самолётов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минобороны Украины.

В Киев уже прибыли четыре рейса из этого «пакета военной помощи».

«Начались поставки дополнительной военно-технической помощи от США на сумму 200 млн долларов с ориентировочным объемом до 45 самолето-рейсов», – заявили в украинском ведомстве.

Речь идёт о боеприпасах, средствах контрбатарейной борьбы, противотанковых средствах, стрелковом вооружении и «прочем оружии».

Напомним, недавно Соединенные Штаты отправили спецбортами на Украину радарную систему и морское оборудование. Военная техника поставлена в рамках оказания Украине «тайной помощи».

Как известно, в октябре Пентагон уже доставил в Киев 90 тонн военного груза на 60 млн долларов, а в ноябре военно-транспортным бортом США на Украину прибыли ещё 80 тонн вооружений и боеприпасов.

Кроме того, два месяца назад из американского Балтимора на транспортном судне в Одессу пришло судно с двумя списанными патрульными катерами класса Island.

Симферополь, Валентин Карамазов

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