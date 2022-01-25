США прислали на Украину очередную партию боеприпасов и оборудования для военных

Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр во вторник, 25 января на своей странице в Facebook сообщила, что на Украину прибыла новая партия технической помощи из США для украинских военных.

«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из минобороны и посольства США в международном аэропорту Борисполь. В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения», – написала Маляр на своей странице в соцсети.

Также замминистра обороны Украины выразила благодарность Соединенные Штаты за поддержку и практическую помощь.

Как сообщает американский телеканал FoxNews, новая оборонная помощь Украине от США включает три сотни противотанковых ракет Javelin.

«Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin», – сообщил FoxNews.

Следует напомнить, что первая партия боеприпасов в рамках американской помощи из-за якобы нарастающей российской агрессии прибыла на Украину 22 января. Тогда сообщалось, что груз включает около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии фронта Украины. 23 января в Киев прибыла вторая партия американской военной помощи.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»