«Капля в море» – в Киеве назвали полной профанацией военные поставки США

Объёмы американской военной помощи, прибывающей на военно-транспортных самолётах в Киев при широком освещении западных СМИ, совершенно недостаточны для потребностей Украины и в десятки тысяч раз меньше, чем использует украинская армия в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, эти военные поставки являются не более чем политическим пиаром президента Байдена перед промежуточными выборами в конгресс США.

«80 тонн боеприпасов или сколько они прислали – «Ура!». Фоточки выкладывают солдаты логистического командования США – загрузили Украине один паллет, второй паллет, третий – такая помпа страшная...

Но это же все очень демонстративные действия, потому что реальной военной поддержки – ну, простая цифра – в зоне АТО за семь лет отстреляли 70 тысяч тонн боеприпасов. Взорвали на складах при Порошенко 200 тысяч (тонн) боеприпасов. На 24 года войны взлетело в воздух…

Американцы передали, может быть, несколько сотен тонн боеприпасов и вооружения. Это, вообще, о чем?.. Это капля в море. С военной точки зрения это не поддержка, это припудривание… Это информационная операция с элементами реальной поддержки.

Не сказать, что ее вообще нет – 700 «Джавеллинов» – это, все-таки, приятно, но это лишь элементы – это не военная поддержка. Чтобы демократы первые показали республиканцам: «Видите, вы нас упрекали, что мы боимся оружие давать, Обама не давал оружия Украине, а мы дали».

У них же промежуточные выборы в ноябре в Штатах. Если они не будут поддерживать Украину хотя бы для видимости, их снесут республиканцы, от них ничего не останется», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»