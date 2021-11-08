США отчитались об отправке на Украину военных катеров

В американском Балтиморе на транспортное судно загрузили два патрульных катера класса Island. Военный груз направляется в Одессу.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба посольства США на Украине.
Катера предназначены для «укрепления морской безопасности Украины» и для «повышения совместимости с НАТО».
«Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость военно-морских сил Украины с НАТО», – говорится в сообщении.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 08.11.21
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