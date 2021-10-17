Франция продает оружие, которым убивают русских

Франция – один из самых последовательных противников России на мировой арене. Париж не упускает случаев воткнуть иглу в пятку Москве, но парадоксальным образом российские власти как будто не замечают этого. Между тем, Франция – один из самых преданных оруженосцев США, чьи усилия направлены на разрушение нашей страны. Словесные декларации мало чего стоят – но Франция не ограничивается риторикой. Она продает оружие врагам России.

Пятая Республика одной из первых присоединилась к антироссийским санкциям после возвращения Крыма в 2014 году. Вскоре разгорелось народное восстание в Донбассе, и начался карательный поход украинского государства против русского населения региона. Хотя Париж заявлял, что не станет поставлять «летальные средства борьбы» Киеву, в действительности Франция с размахом вооружает Украину.

Так, уже начата масштабная программа переоснащения украинского военного флота. Военно-морские силы Украины находились и находятся в жалком состоянии, однако Париж с размахом взялся за создание новой морской силы. Пока речь идет о поставке и строительстве двадцати катеров FPB 98 MKI – их Украина уже начала получать. Причем речь идет не просто о поставках продукции – французы также вкладывают усилия в локализацию производства. Украина соберет часть кораблей на собственных верфях.

Не менее обширны поставки военных вертолетов Airbus Н225 Super Puma для украинской национальной гвардии. К концу 2021 года планируется нарастить поставки до 55. Во время кампании 2014 года украинские вертолеты понесли тяжелые потери от действий ополчения и летных происшествий. Однако такие масштабные поставки полностью перекроют их. Официально предполагается использование вертолетов в качестве транспортных, однако в случае необходимости и дооборудование их вооружением – дело техники.

Кроме того, Франция поставляет Украине радиоэлектронное оборудование – средства разведки, компактные постановщики помех – эту слабость «Збройных сил» также закрывают именно поставки из Парижа.

Самым крупным является еще пока не заключенный контракт на переоснащение украинских ВВС на французские истребители Дассо «Рафаль». Это вполне современные машины, критически важные для украинских ВВС, фактически «приземленных» за время кампании 2014 года. Причем предполагается, что закупать самолеты Украина будет в кредит (самостоятельно она не сможет оплатить поставку нескольких десятков машин сразу). Кредит предоставит сама Франция.

Недавние дипломатические выпады Франции в адрес России связывают с сотрудничеством России и африканских стран. Центральноафриканская республика, а за ней и Мали пригласили для обучения своих вооруженных сил российских специалистов, которых зачастую приписывают к «ЧВК Вагнера». Париж ревностно относится к своим бывшим колониям и фактически отрицает их право на самостоятельность. Однако себе Елисейский дворец дозволяет очень многое у самых границ России. Париж поставляет Украине оружие. Оружие, которым убивают русских.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 17.10.21

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