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Четверг, 20 января 2022, 11:04 мск

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США дали добро Эстонии, Литве и Латвии на передачу Украине американского оружия

Государственный департамент США одобрил трем балтийским союзникам по НАТО – Эстонии, Литве и Латвии – поставки американского оружия на Украину. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

Запросы из балтийских стран были получены в последние недели, и последний из них был одобрен в среду, 19 августа, после того, как был подан накануне вечером, рассказал собеседник издания.

Согласно правилам экспортного контроля, Таллин, Вильнюс и Рига должны были получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине. Источник газеты отказался перечислить конкретное оружие, которое было одобрено для передачи Киеву. Издание отмечает, что Эстония, Литва и Латвия теперь могут передавать Украине смертоносное оружие американского производства, такое как противотанковые ракеты и ракеты класса «земля-воздух».

Вашингтон разрешил прибалтийским передать американское вооружение Киеву на фоне непрекращающихся заявлений официальных лиц США об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль и МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на Украину.

В статье также говорится, что в ближайшие дни администрация Байдена также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму 200 млн долларов.

Напомним, в октябре прошлого года США доставили в Киев 90 тонн военного груза на 60 млн долларов. В ноябре американским военно-транспортным бортом на Украину прибыли еще 80 тонн вооружений и боеприпасов. До этого Вашингтон передал Украине два списанных патрульных катера класса Island.

Ранее сообщалось, что 9 января Канада перебросила на Украину небольшой контингент войск специального назначения. Власти приняли такое решение на фоне «сорвавшихся» переговоров США и России, а также присутствия вблизи украинской границы порядка 100 тыс. российских военнослужащих, отмечали канадские СМИ.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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