США отправят на Украину военную помощь еще на 200 млн долларов

Власти США одобрили новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Документы подписали в конце декабря незаметно для общественности на фоне подготовки российско-американских переговоров по безопасности.

В рамках нового пакета на Украину отправят вооружения, медикаменты и запчасти к оборудованию и оружию – те же, что Вашингтон уже поставлял Киеву. Все это перевезут в несколько приемов, передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники. Телеканал отметил, что Украина до сих пор получает партии помощи, одобренной летом прошлого года.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу о новом пакете военной помощи Украине только в январе 2022 года. Источники предположили, что Белый дом не хотел привлекать внимание к новым поставкам вооружений на фоне подготовки переговоров с Кремлем по вопросам безопасности. В американском Госдепартаменте подтвердили, что поставки на Украину продолжаются, и в 2021 году Киев получил от Вашингтона самую большую помощь с 2014 года.

В конце декабря 2021-го президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрены 300 млн долларов на военную помощь Украине, а 75 млн из них придутся на летальные средства и сопутствующие услуги.

10 января в Женеве начались двусторонние переговоры США и России по гарантиям безопасности. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал семичасовой разговор сложным, но деловым.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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