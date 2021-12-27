Байден подписал оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрены финансы на сдерживание России, при этом средства на санкции против российского газопровода «Северный поток-2» в бюджете не учтены, – сообщает РИА Новости.

В Оборонном бюджете США на следующий год предполагается 768 миллиардов долларов ассигнований. Отмечается, что санкции против «Северного потока-2», которые требовали включить республиканцы в окончательной редакции документа не упомянуты. Кроме того, в оборонный бюджет не вошли и санкционные меры против 35 россиян, «близких» к руководству страны.

Следует отметить, однако, что в подписанном Байденом оборонном бюджете США предусмотрено четыре миллиарда долларов на военное сдерживание Москвы в Европе и 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, из которых 75 миллионов планируется потратить на летальные средства и сопутствующие услуги.

Напомним, сенат США планирует проголосовать по санкциям против «Северного потока-2» до середины января следующего года.

Москва, Иван Бабурин

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