Минобороны Германии призвало не увязывать «Северный поток-2» с украинской ситуацией

Газопровод «Северный поток-2» является исключительно экономическим проектом, который нельзя связывать с конфликтом в Донбассе и наращиванием войск РФ вдоль границ Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Она подчеркнула, что ситуацию вокруг Украины необходимо решать исключительно на основе переговоров сторон конфликта, не прибегая к изпользованию аргументов из области газовой энергетики.

«Нам не нужно втягивать эту тему (газопровода) в этот конфликт», – приводит ТАСС слова Ламбрехт.

Напомним, ранее Белый дом принял решение о блокировке «Северного потока-2» вместо наложения санкций на участников проекта.

Ранее противоречия по СП-2 выявили кризис в правительстве Германии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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