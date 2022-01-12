Белый дом принял решение о блокировке «Северного потока-2» вместо наложения санкций

Госдеп США убедил конгрессменов и сенаторов-демократов не принимать выдвинутый республиканцами законопроект о санкциях против участников российского-германского проекта «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

«То, что мы видим в Конгрессе, никак не может повлиять на «Северный поток-2», – уточнила она.

Вместо санкций Белый дом принял решение, и уже договорился с Берлином и Брюсселем, как можно дольше затягивать процесс сертификации газопровода.

«Мы работаем с Германией и ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопроса о запуске газопровода», – сообщила чиновница.

Кроме того, она пообещала, что США заблокируют подачу газа и после запуска «Северного потока-2», если «Россия нападёт на Украину».

«Новое правительство Германии вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством, относительно того, что произойдет с «Северным потоком-2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», – сказала Нуланд.

Напомним, ранее сенаторы-демократы высказали опасение, что блокировка «Северного потока-2» Соединёнными Штатами может навредить переговорам Джо Байдена с Владимиром Путиным по стратегической безопасности. Кроме того, подобный шаг якобы может развязать разозлённой Москве руки в отношении Украины и ускорить «российское вторжение».

Симферополь, Валентин Карамазов

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