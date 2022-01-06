«Потеряем Украину»: американские сенаторы испугались вводить санкции против «Северного потока-2»

Блокировка «Северного потока-2» Соединёнными Штатами может навредить переговорам Джо Байдена с Владимиром Путиным по стратегической безопасности. Кроме того, подобный шаг может развязать разозлённой Москве руки в отношении Украины и ускорить «российское вторжение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением выступили сенаторы-демократы, которые отказались поддержать республиканцев в предстоящем голосовании по поправке, позволяющей ввести санкции против российско-германского газопровода.

«На данном этапе очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. Поэтому я считаю, что поправка (в военный бюджет – прим.«НД») по газопроводу несвоевременна», – заявила член Демпартии США, сенатор Джейн Шейхин.

Такого же мнения придерживаются и другие сенаторы-демократы.

Их раскритиковал инициатор поправки, известный своими антироссийскими выпадами републиканец Тэд Круз. Он обвинил демократов и Байдена в «капитуляции перед Путиным».

Симферополь, Валентин Карамазов

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