«Северный поток-2» или война: Путин не оставил Западу выбора – украинский военный экперт

Президент России ловко и решительно повысил ставки «по всем направлениям», принуждая Запад запустить газопровод «Северный поток-2», признать Крым и реализовать Минские соглашения – в обмен на балканское урегулирование, предоставление гарантий безопасности Украине и «демократизацию» Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор военных программ украинского Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Грубо говоря, Путин сейчас повышает ставки по всем направлениям: это и Балканы, и Европа с энергетическим кризисом, и Беларусь, и Украина», – рассуждает эксперт.

Цель подобной рискованной игры Путина якобы заключается в том, чтобы напуганный Запад, во избежание большой войны с РФ, пошёл на выдвигаемые Кремлём условия.

«Мол, я даю вам разрядку на Балканах, сдаю вам Лукашенко и помогаю организовать в Беларуси демократические выборы (и здесь Путину ничего не угрожает, поскольку Беларусь настолько зависима от РФ, что любой президент к вечеру прибежит к главе Кремля на поклон) и к этому снижаю градус напряжения в Украине.

Вы же обеспечиваете мне признание Крыма, давите на Киев, чтобы ввести формулу Штайнмайера, и запускаете Северный поток-2. И если это не получится (а я уверен, что Путин Украину просто так не выпустит), тогда можно ожидать военного решения этого конфликта», – приводит слова Сунгуровского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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