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Понедельник, 29 ноября 2021, 02:47 мск

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Газпром уже зимой «отобьёт» все вложения в «Северный поток-2» – украинский эксперт

Беспрецедентный рост цен на газ из-за энергетического кризиса в Европе и промедления запуска «Северного потока-2» уже компенсировал «Газпрому» основные затраты на строительство обеих ниток газопровода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По его словам, текущая маржа «Газпрома» настолько высока, что на прибыли российской компании не повлияет даже запрет на полную эксплуатацию «Северного потока-2» из-за ввода в действие Третьего энергопакета ЕС. Газопровод полностью окупит себя уже зимой.

«Конечно же, компромиссом (между Берлином и Москвой по Украине – прим. «НД») является запуск «Северного потока-2», но на условиях третьего энергопакета, то есть, его половинная наполненность...

Но по большому счёту, этой зимой «Газпром» и его немецкие и австрийские партнёры могут отбить все вложения в этот «Северный поток-2». И можно уже не в два смычка (две нитки газопровода – прим. «НД»), а в полсмычка, поставлять газ в Европу, и ничего плохого не произойдёт», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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