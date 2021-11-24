Администрация Байдена пытается предотвратить введение санкций против «Северного потока -2»

Издание Foreign Policy сообщает в среду, 24 ноября, что администрация президента США Джозефа Байдена пытается добиться от конгрессменов-демократов исключения санкций против проекта «Северный поток – 2» из оборонного бюджета страны.

По информации Foreign Policy на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные лица лично обратились по телефону к некоторым конгрессменам с призывом отменить поправки к оборонному бюджету, предполагающие санкции. Таким образом администрация США пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из ФРГ. Этот шаг «вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе», – сообщает издание.

В сентябре текущего года Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начался 1 октября, приняла законодательную инициативу о новых санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Документ обязывает президента не позднее 15 дней после вступления норм в силу ввести санкции против организаций и лиц, которые ответственны за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.

Вашингтон, Иван Бабурин

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