Германия помогает Байдену давить на Капитолий для отмены санкций по «Северному потоку-2»

Берлин призвал Конгресс США отказаться от ввода санкций против газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание Axios.

Журналисты опубликовали ссылку на письмо посольства ФРГ в США конгрессменам и сенаторам с обоснованием ошибочности блокирования газопровода. Немецкие дипломаты утверждают, что санкции крайне негативно сказываются на общих евро-атлантических усилиях на российском направлении, а также вредят германо-американским отношениям.

Между тем, одновременно президент Байден ведёт интенсивные переговоры с сенаторами, чтобы убедить их снять ответственность с Белого дома за отказ от санкций против «Северного потока-2».

Как известно, в ближайшее время в Сенате намечены голосования по оборонному бюджету США на 2022 год, в который нижней палатой Конгресса внесено обязательство для администрации США наложить санкции на российско-германский газопровод.

Напомним, ранее правительство ФРГ и администрация Белого дома подписали соглашение по достройке и запуску «Северного потока-2», в котором взяли на себя обязательства гарантировать сохранение ГТС Украины и энергобезопасность «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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