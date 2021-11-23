Госдеп: США продолжат вводить санкции против «Северного потока – 2»

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 23 ноября, заявил, что в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) США намерены продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», – сообщает ТАСС.
«Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода. Мы последовательно выполняем законодательство, продолжим это делать», – заявил представитель госдепа.
О конкретных судах или компаниях, против которых могут быть введены рестрикции Прайс говорить не стал.
Прайс повторил позицию США, заключающуюся в том, что «Северный поток -2» якобы является «российским геополитическим проектом» и «плохой сделкой» для Европы и Украины.
Во вторник, 23 ноября, минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и ходящего под российским флагом судна Marlin.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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