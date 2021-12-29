Противоречия по СП-2 выявили кризис в правительстве Германии

Разные мнения о судьбе трубопровода «Северный поток-2» у канцлера Германии Олафа Шольца и главы МИД Анналеной Бербок вскрыли кризис в правительстве, считает депутат бундестага Штефан Котре. Попытки остановить работу газопровода политик назвал оторванными от реальности.

Штефан Котре назвал германское правительство оторванным от реальности в вопросе запуска «Северного потока-2». Власти сделали из коммерческого вопроса геополитическую проблему и связали его с идеологией. Депутат недоволен угрозой отношениям Берлина с Москвой из-за подобного «ребячества», потому что это угрожает срывом поставок топлива в Европу.

«Остается надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии «Зеленых», – заявил Котре в беседе с «Лента.ру».

Напомним, Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока не может быть сертифицирован и введен в эксплуатацию. И не будет работать, если Россия проявит агрессию по отношении к Украине. Недавно избранный канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что сертификация газопровода – процесс коммерческого характера и не должен иметь политического подтекста.

Федеральное сетевое агентство Германии анонсировало вынесение решения о сертификации «Северного потока-2» во второй половине 2022 года. Ведомство еще не получило все документы, нужные для процедуры. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG для упрощения сертификации создает «дочку» в Германии, после чего вся документация отправится в регулирующий орган.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»