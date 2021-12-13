«Одобрить пока не можем»: новая глава МИД ФРГ высказалась против «Северного потока – 2»

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» пока не может быть сертифицирован и введен в эксплуатацию, поскольку не соответствует европейскому энергетическому законодательству. Об этом глава МИД ФРГ заявила в эфире телеканала ZDF. При этом она не уточнила, что имеет в виду под несоответствием энергетическому праву ЕС.

Бербок подчеркнула, что в коалиционном правительственном соглашении закреплено положение о том, что к энергетическим проектам, к каковым относится и «Северный поток – 2», применяется европейское энергетическое законодательство.

«Это означает, что на данный момент этот трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства, а вопросы безопасности в любом случае остаются нерешенными», – заявила министр.

Кроме того, Бербок отметила, что «в случае дальнейшей эскалации (в отношении Украины – прим. ред.) этот трубопровод не сможет начать работу». Это было согласовано прежним федеральным правительством с Конгрессом США, напомнила глава МИД ФРГ.

Новая глава МИД ФРГ представляет партию «Зеленых». До вступления в должность руководителя внешнеполитического ведомства Бербок выступала против «Северного потока – 2» и обвиняла Россию в «шантаже» из-за рекордного скачка цен на газ. Москва неоднокртано отвергала обвинения в причастности к ситуации на топливном рынке Евросоюза.

Напомним, 8 ноября в «Газпроме» заявили о завершении строительства «СП – 2» и готовности его к запуску. Однако для ввода в эксплуатацию газопровод должен пройти сертификацию. В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора «СП – 2». Регулятор заявил, что оператор газопровода должен иметь организационную форму, соответствующую законодательству ФРГ. Для продолжения процедуры Nord Stream 2 AG должна создать «дочку» в Германии для управления немецкой частью трубопровода.

Берлин, Наталья Петрова

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