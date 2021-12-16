Сертификация «Северного потока – 2» затягивается до второй половины 2022 года

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) заявило, что решение по сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил глава немецкого регулятора Йохен Хоманн, ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения сертификации российского газопровода. Сертификация продолжится, когда регулятору будут переданы соответствующие документы, передает «Прайм».

При этом Хоманн отметил, что после принятия решения регулятором ФРГ вопрос будет рассмотрен Еврокомиссией. В связи с этим в первой половине 2022 года решений по «Северному потоку – 2» не будет, пояснил он.

Ранее новая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока не может быть сертифицирован и введен в эксплуатацию, поскольку не соответствует европейскому энергетическому законодательству.

Напомним, 8 ноября в «Газпроме» заявили о завершении строительства «СП – 2» и готовности его к запуску. Спустя неделю Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора «СП – 2». Регулятор заявил, что оператор газопровода должен иметь организационную форму, соответствующую законодательству ФРГ. Для продолжения сертификации Nord Stream 2 AG должна создать «дочку» в Германии для управления немецкой частью трубопровода.

Берлин, Наталья Петрова

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