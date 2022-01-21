В ФРГ назвали сертификацию СП-2 условием для успешного энергоперехода

Властям Германии необходимо обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток-2» для успешного «зеленого» энергетического перехода. Об этом заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Я надеюсь на быструю, законную процедуру, чтобы трубопровод мог быть введен в эксплуатацию», – сказала политик в видеообращении на новогоднем приеме 20 января Восточного комитета немецкой экономики.

По ее словам, газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, «чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики» (цитата по Zeit).

Швезиг в связи с этим высказала мнение, что властям ФРГ следует «фокусироваться на критическом диалоге и экономическом обмене с Россией».

Напомним, 8 ноября прошлого года в «Газпроме» заявили о завершении строительства «Северного потока-2» и готовности его к запуску. Спустя неделю Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора СП-2. Отметим, что оператору «Северного потока-2» нужно получить одобрение регулятора ФРГ для того, чтобы начать перекачку газа.

Немецкий регулятор заявил, что оператор газопровода должен иметь организационную форму, соответствующую законодательству ФРГ. Для продолжения сертификации Nord Stream 2 AG должна создать «дочку» в Германии, чтобы управлять немецкой частью трубопровода.

В декабре Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) заявило, что решение по сертификации «Северного потока-2» не будет принято в первой половине 2022 года. Как заявил глава немецкого регулятора Йохен Хоманн, ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения сертификации российского газопровода. Сертификация продолжится, когда регулятору будут переданы соответствующие документы, отметил он.

«Как только это произойдет, как только документы нам поступят, снова начнется отсчет периода проверки. Прогнозировать сложно. Затем все будет предоставлено Еврокомиссии, у которой будет тоже много времени заняться проверкой. Это означает, что в первой половине 2022 года решений не будет», – заявил глава регулятора (цитата по ТАСС).

Берлин, Наталья Петрова

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