Евросоюз связал запуск «Северного потока-2» с ситуацией вокруг Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия и институты Евросоюза не могут запретить строительство инфраструктуры «Северного потока-2», которая соответствует европейским нормам.

Запуск «СП-2» будет зависеть только от решения регуляторов Германии и ЕС, если ситуация вокруг Украины не обострится, подчеркнул он.

«Если будет позитивный ответ от обоих регуляторов инфраструктура будет работать. Если нет, то нет», – заявил Боррель (цитата по «Прайм»).

При этом, подчеркнул он, функционирование «Северного потока-2» будет напрямую зависеть от развития ситуации вокруг Украины и действий России. «Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой – открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине», – отметил он.

Ранее сегодня глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не увязывать «СП-2» с ситуацией вокруг Украины.

По ее словам, газопровод «Северный поток-2» – это исключительно экономический проект, который нельзя связывать с конфликтом в Донбассе и наращиванием войск России вдоль границ Украины.

Министр считает, что украинскую ситуацию следует решать исключительно на основе переговоров и без привязки проектов, которые никакого отношения к ней не имеют. «Не нужно втягивать эту тему (газопровода) в этот конфликт», – цитирует слова Ламбрехт ТАСС.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»