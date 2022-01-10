«Диалог сложный, но деловой»: Москва оценила предварительные переговоры с США в Женеве

Предварительные переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся накануне в Женеве, прошли в сложном, но деловом ключе. Такую оценку дал глава российской делегации замруководителя МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что не теряет оптимизм и всегда им руководствуется.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить», – сказал дипломат, чьи слова приводит РИА «Новости».

Позже Рябков во втором комментарии заявил, что Москва в ходе диалога с Вашингтоном хотела бы проверить способность американской стороны принимать «ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности». Также замглавы МИД России высказал мнение, что американской делегации некомфортно вести с Москвой диалог, так как они «чувствуют за собой глаза и уши» некоторых антироссийски настроенных партнеров по НАТО.

Ранее глава американской делегации на переговорах в Женеве, первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман предупредила Сергея Рябкова, что США не будут обсуждать вопросы безопасности в Европе без своих европейских союзников. Об этом сообщил госдеп по итогам предварительной части переговоров Москвы и Вашингтона. Шерман также напомнила о приверженности США «суверенитету, территориальной целостности стран и их праву самостоятельно выбирать союзы», говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Сегодня в Женеве пройдет второй, основной раунд российско-американских переговоров. На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января пройдет дискуссия по линии ОБСЕ в Вене. В центре внимания всех встреч – требование России о предоставлении ей гарантий безопасности, подразумевающее среди прочего отказ от расширения НАТО и ввод ограничений на размещение ряда вооружений в Восточной Европе.

Накануне переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябкой заявил, что Москва ожидает сложный диалог с Вашингтоном о гарантиях безопасности. По его оценке, последние сигналы из США и Брюсселя не внушают оптимизма.

Напомним, Россия в середине декабря прошлого года передала Вашингтону и его союзникам предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего продвижения альянса на восток.

Женева, Наталья Петрова

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