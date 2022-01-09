МИД России: из США и НАТО идут тревожные сигналы

Москва ожидает сложные переговоры с Вашингтоном о гарантиях безопасности. Об этом заявил в комментарии «Интерфаксу» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, последние сигналы из США и Брюсселя не внушают оптимизма.

«Ожидания у нас реалистичные. Исходя из тех сигналов, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя в последние дни, предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз – не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов, которые годами и десятилетиями вываливаются в ОБСЕ, на площадке СРН (до 2019 года это происходило) и так далее», – сказал Рябков.

Отвечая на ремарку, значит ли это, что у России, как и у США, нет оптимизма относительно предстоящих контактов, Рябков сказал: «Нет, нет, совершенно нет».

В комментарии РИА «Новости» дипломат пояснил, что Москву «в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже». «Если коротко, то они отражают непонимание того, что нужно нам. А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода представлениями ложными о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года», – отметил замглавы российского МИД.

Вместе с тем Рябков сообщил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. «А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно», – пояснил он.

«Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть «руку Москвы» предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет», – подчеркнул Рябков.

Предполагается, что двусторонние переговоры России и США пройдут в Женеве 9-10 января, на 12 января намечено заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе, 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»